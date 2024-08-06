مُراهقة صينية تُحرز ذهبية المنصة الثابتة 10 أمتار

أحرزت الصينية المراهقة هونغتشان كوان ذهبية الغطس عن منصة ثابتة عشرة أمتار، الثلاثاء في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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وهذه الذهبية الثانية للرياضية البالغة 17 عاماً والثالثة في مسيرتها.وفازت كوان بذهبية 10 أمتار في طوكيو صيف 2021 عندما كانت بعمر الرابعة عشرة، ثم حصدت ذهب الفرق في باريس إلى جانب تشن.وأحرزت الصين كل ذهبيات الغطس حتى الآن، ويبقى لها ثلاث لتحقق العلامة الكاملة. (بي إن سبورتس)