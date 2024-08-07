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رياضة

رسالة من رئيس الجزائر للملاكمة إيمان خليف.. ماذا قال فيها؟

Lebanon 24
07-08-2024 | 02:46
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وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة إلى البطلة إيمان خليف، عقب تأهلها إلى نهائي منافسات الملاكمة لفئة وزن أقل من 66 كيلوغراما في أولمبياد باريس.
 
وبلغت إيمان خليف المباراة النهائية بعد فوزها على التايلاندية جانجام سوانافينغ في الدور نصف النهائي بإجماع القضاة (5-0).
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ونشر الرئيس الجزائري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، رسالة تهنئة للملاكمة إيمان خليف، والتي جاءت على النحو التالي: "شكرا إيمان خليف على إسعادكِ كل الجزائريين، بهذا التأهل القوي والرائع للنهائي.. الأهم قد تحقق، وبحول الله التتويج بالذهب.. كل الجزائريات والجزائريين معك".
 
 
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