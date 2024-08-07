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رياضة

قبل السوبر السعودي.. الإصابة تضرب نجما كبيرا في النصر

Lebanon 24
07-08-2024 | 07:38
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تلقى نادي النصر السعودي صدمة جديدة، قبل أيام من خوض منافسات كأس السوبر السعودي، والذي يواجه فيه التعاون بالدور نصف النهائي.
 
وأظهرت فحوصات طبية خضع لها البرازيلي أندرسون تاليسكا جناح الفريق، إصابته بشد في العضلة الخلفية.
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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الأشعة التي خضع لها اللاعب على موضع الإصابة التي لحقت به في تدريبات أمس الثلاثاء، أظهرت إصابته بشد قوي لكنه لم يصل لدرجة التمزق في العضلة.
 
تاليسكا صاحب ال30 عاما، قرر الجهاز الطبي منحه راحة، ما يترتب عليه غيابه عن مباراة الفريق الودية أمام ألميريا الإسباني والتي تقام يوم الخميس ضمن تحضيرات العالمي للموسم الجديد.

ووضع طبيب النادي برنامجا تأهيليا مكثفا لتاليسكا من أجل تجهيزه لبطولة السوبر السعودي التي تقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بالمحالة في أبها.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإنه من المرجح غياب سامي النجعي، عن مواجهة النصر أمام التعاون بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال المباراة الودية أمام غرناطة الإسباني. (كووورة) 
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