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رياضة
توقيف لاعب هوكي أسترالي للاشتباه بشرائه الكوكايين في باريس
Lebanon 24
07-08-2024
|
14:57
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قبض على لاعب الهوكي الأسترالي توماس كريغ للاشتباه بشرائه الكوكايين من تاجر مخدرات في وسط باريس، بحسب ما علمت وكالة "فرانس برس" من الشرطة والنيابة العامة، الأربعاء.
وقال مصدرٌ في الشرطة إن اللاعب أُوقف الأربعاء حوالي الساعة 00:30 صباحاً (22:30 بتوقيت غرينيتش) بعد بيع كوكايين، بالقرب من مبنى سكني.
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وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الأسترالي كان بحوزته حوالي غرام من الكوكايين عندما اعتُقل، وكان لا يزال رهن الاحتجاز لدى الشرطة في وقتٍ مبكرٍ الأربعاء.
بدورها، أكدت اللجنة الأولمبية الأسترالية أن عضواً في فريق الهوكي الأسترالي "رهن الاحتجاز" بعد توقيفه في باريس الثلثاء.
وشددت على أنه "لم تُوجّه أية اتهامات إليه"، مضيفةً "تواصل اللجنة الأولمبية الأسترالية إجراء استفساراتها وترتيب الدعم لعضو الفريق".
وامتنعت اللجنة الأولمبية الدولية عن التعليق على التوقيف في مؤتمرها الصحافي اليومي.
كذلك، اعتُقل البائع البالغ من العمر 17 عاماً والذي كان يحمل أنواعاً عديدة من المخدرات.
وقال ممثلو الادعاء إنه نظراً للكمية الكبيرة من المخدرات التي عُثر عليها بحوزة البائع، فقد سُلّم التحقيق إلى قسم مكافحة المخدرات التابع في الشرطة الفرنسية.
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