27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ميدالية ثانية لتونس في أولمبياد باريس
Lebanon 24
07-08-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصد لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي على برونزية في وزن -58 كلغ، بعد فوزه على الإسباني أدريان فيسنتي يونتا 2-0 (11-3 و12-1) الأربعاء ضمن أولمبياد باريس 2024.
وخاض الجندوبي أربع نزالات الأربعاء، ففاز في الأوّل في دور الـ16 على الصربي ليف كورنييف 2-0 (5-3 و9-3)، والثاني في ربع النهائي على الأوسترالي بايلي لويس 2-0 (7-4 و6-3)، لكن في نصف النهائي، حيث كان يبحث عن خوض المباراة الحاسمة للنسخة الثانية توالياً، سقط أمام الكوري الجنوبي تايجون بارك 0-2.
Advertisement
بعد فوزه، قال الجندوبي لقناة "بي إن سبورتس": "نصف النهائي كان صعباً، والألعاب الأولمبية ليست مثل الجوائز الكبرى أو بطولة العالم. الجميع يستعد للحدث المقام مرة كل أربع سنوات. طمحت للذهبية واتمنى أن أحصدها المرّة المقبلة".
يذكر ان هذه هي الميدالية الثانية للجندوبي في الألعاب الأولمبية بعد فضية الوزن عينه في أولمبياد طوكيو صيف 2021، والثانية لبلاده في النسخة الحالية بعد فضية مبارز فئة الحسام فارس فرجاني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالمايوه.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها مع ابنتيها على البحر (صور)
Lebanon 24
بالمايوه.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها مع ابنتيها على البحر (صور)
03:17 | 2024-08-07
07/08/2024 03:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خروج معمل دير عمار عن العمل... بيان عاجل من كهرباء لبنان يتعلّق بالتغذية
Lebanon 24
بعد خروج معمل دير عمار عن العمل... بيان عاجل من كهرباء لبنان يتعلّق بالتغذية
06:42 | 2024-08-07
07/08/2024 06:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاير بيشبه طرزان".. ناصيف زيتون يُثير الجدل بآخر إطلاله له والجمهور يسأل: وين خاتمك؟ (صور)
Lebanon 24
"صاير بيشبه طرزان".. ناصيف زيتون يُثير الجدل بآخر إطلاله له والجمهور يسأل: وين خاتمك؟ (صور)
01:51 | 2024-08-07
07/08/2024 01:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب.. إقرأوا ما أعلنته الإعلاميّة ماغي فرح
Lebanon 24
عن الحرب.. إقرأوا ما أعلنته الإعلاميّة ماغي فرح
12:54 | 2024-08-07
07/08/2024 12:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جدار صوت فوق بيروت ومناطق أخرى
Lebanon 24
جدار صوت فوق بيروت ومناطق أخرى
05:43 | 2024-08-07
07/08/2024 05:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:26 | 2024-08-08
سقوط مروّع لعدّاء كاد أن يودي بحياته في أولمبياد باريس.. وفيديو يوثق!
14:57 | 2024-08-07
توقيف لاعب هوكي أسترالي للاشتباه بشرائه الكوكايين في باريس
10:30 | 2024-08-07
لسبب غريب.. استبعاد لاعبة هندية من نهائي المصارعة في أولمبياد باريس
07:38 | 2024-08-07
قبل السوبر السعودي.. الإصابة تضرب نجما كبيرا في النصر
04:45 | 2024-08-07
النادي الرياضي: لا مجال للحديث عن فصل صقال.. وهو من أبدى رغبته بعدم التجديد
04:30 | 2024-08-07
الملاكمة "الحديدية" إيمان خليف.. بائعة الخبز التي وصلت إلى المجد في "أولمبياد باريس"
فيديو
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
08/08/2024 07:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
08/08/2024 07:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
08/08/2024 07:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24