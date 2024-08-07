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رياضة

ميدالية ثانية لتونس في أولمبياد باريس

Lebanon 24
07-08-2024 | 23:00
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حصد لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي على برونزية في وزن -58 كلغ، بعد فوزه على الإسباني أدريان فيسنتي يونتا 2-0 (11-3 و12-1) الأربعاء ضمن أولمبياد باريس 2024.


وخاض الجندوبي أربع نزالات الأربعاء، ففاز في الأوّل في دور الـ16 على الصربي ليف كورنييف 2-0 (5-3 و9-3)، والثاني في ربع النهائي على الأوسترالي بايلي لويس 2-0 (7-4 و6-3)، لكن في نصف النهائي، حيث كان يبحث عن خوض المباراة الحاسمة للنسخة الثانية توالياً، سقط أمام الكوري الجنوبي تايجون بارك 0-2.
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بعد فوزه، قال الجندوبي لقناة "بي إن سبورتس": "نصف النهائي كان صعباً، والألعاب الأولمبية ليست مثل الجوائز الكبرى أو بطولة العالم. الجميع يستعد للحدث المقام مرة كل أربع سنوات. طمحت للذهبية واتمنى أن أحصدها المرّة المقبلة".
 
 
يذكر ان هذه هي الميدالية الثانية للجندوبي في الألعاب الأولمبية بعد فضية الوزن عينه في أولمبياد طوكيو صيف 2021، والثانية لبلاده في النسخة الحالية بعد فضية مبارز فئة الحسام فارس فرجاني.
 

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