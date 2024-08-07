ميدالية ثانية لتونس في أولمبياد باريس

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حصد لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي على برونزية في وزن -58 كلغ، بعد فوزه على الإسباني أدريان فيسنتي يونتا 2-0 (11-3 و12-1) الأربعاء ضمن أولمبياد باريس 2024.وخاض الجندوبي أربع نزالات الأربعاء، ففاز في الأوّل في دور الـ16 على الصربي ليف كورنييف 2-0 (5-3 و9-3)، والثاني في ربع النهائي على الأوسترالي بايلي لويس 2-0 (7-4 و6-3)، لكن في نصف النهائي، حيث كان يبحث عن خوض المباراة الحاسمة للنسخة الثانية توالياً، سقط أمام الكوري الجنوبي تايجون بارك 0-2.بعد فوزه، قال الجندوبي لقناة "بي إن سبورتس": "نصف النهائي كان صعباً، والألعاب الأولمبية ليست مثل الجوائز الكبرى أو بطولة العالم. الجميع يستعد للحدث المقام مرة كل أربع سنوات. طمحت للذهبية واتمنى أن أحصدها المرّة المقبلة".