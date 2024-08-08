سقوط مروّع لعدّاء كاد أن يودي بحياته في أولمبياد باريس.. وفيديو يوثق!

كاد أن يفقد العداء الإثيوبي لاميشا حياته، خلال سباق الـ3000م حواجز خلال منافسات أولمبياد باريس 2024، في السباق الذي حسمه المغربي سفيان البلقالي.



وخلال اللفة الأخيرة من السباق، سقط لاميشا بشكل مروع على رأسه، ليبقى ساكنًا على الأرض دون حركة، حتى تدخل المسعفون لعلاجه، حيث تم وضع دعامة للعنق قبل أن يتم نقله خارج دائرة السباق.

ولم يتم توضيح حالته حتى الآن، حيث انتهى السباق بفوز المغربي سفيان البقالي بالذهبي، وجاء بعده بفارق 0.06 ثانية الكيني أبراهام كيبيوت.