في ظل مخاوف من المظاهرات العنيفة.. متى موعد انطلاق الدوري الإنكليزي؟

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طلبت الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر، من الأندية الرياضية إدانة أعمال العنف التي تقوم بها جماعات يمينية متطرفة، خلال المظاهرات المناهضة للمهاجرين.ونشرت الشرطة البريطانية، الآلاف من رجال الشرطة في مختلف أنحاء البلاد وهددت باعتقال المئات حال تكرار أعمال العنف التي وقعت في مطلع الأسبوع، عندما تمت محاصرة فنادق تؤوي طالبي اللجوء وأشعلوا النار في اثنين منها.ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حثت الحكومة الأندية الرياضية في بريطانيا على دعوة الجماهير لإنهاء أعمال الشغب التي هزت البلاد، وإرسال رسالة لتعزيز تماسك المجتمع.وعلمت الصحيفة، أن ممثلين عن الحكومة قدموا طلبا مباشرا إلى رؤساء أندية كرة القدم والرغبي والكريكيت وخارجها في محاولة لإنهاء العنف، خلال اجتماع عبر تقنية "زوم" أمس الأربعاء.وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ" ستنطلق بعد 10 أيام في أمان تام، مشيرة إلى أنه من غير المرجح تأجيل المباريات الافتتاحية، رغم الضغط الواقع على قوات الشرطة بسبب الإجراء الذي يقوده اليمين المتطرف.كما تدرس الأندية حاليا ما إذا كانت بحاجة إلى تعزيز قوات الأمن في المباريات، بينما تدعم رابطة الدوري الإنكليزي دعوة الحكومة، على الرغم من حرصها على عدم إشراك الأندية بشكل مباشر في القضايا السياسية. (روسيا اليوم)