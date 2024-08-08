مواجهة عربية الليلة في "أولمبياد باريس".. من سيظفر بالميدالية البرونزية؟





ومهما كانت نتيجة المباراة، فإن القارة السمراء في الأخير ضمنت الحصول على ميدالية برونزية تاريخية.

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ويستعدّ المنتخب الأولمبي المصري أو المغربي للانضمام إلى غانا ونيجيريا والكاميرون في الوصول إلى منصة التتويج، وستكون أول ميدالية لهما على الإطلاق في منافسات كرة القدم في الأولمبياد.



وستكون هذه هي المرّة الثالثة التي ينافس فيها المنتخب المصري على الميدالية البرونزية، بعد الخسارة 11-3 أمام إيطاليا في أمستردام 1928، ثم 3-1 أمام ألمانيا الغربية في طوكيو 1964. يحتضن ملعب "لا بوجوار" في فرنسا، مواجهة عربية بين منتخبي مصر والمغرب، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.ومهما كانت نتيجة المباراة، فإن القارة السمراء في الأخير ضمنت الحصول على ميدالية برونزية تاريخية.ويستعدّ المنتخب الأولمبي المصري أو المغربي للانضمام إلى غانا ونيجيريا والكاميرون في الوصول إلى منصة التتويج، وستكون أول ميدالية لهما على الإطلاق في منافسات كرة القدم في الأولمبياد.وستكون هذه هي المرّة الثالثة التي ينافس فيها المنتخب المصري على الميدالية البرونزية، بعد الخسارة 11-3 أمام إيطاليا في أمستردام 1928، ثم 3-1 أمام ألمانيا الغربية في طوكيو 1964.





تاريخ المواجهات

ويعتبر منتخبا مصر والمغرب الأولمبي، من الأنجح في تاريخ قارة أفريقيا، وقد مثّلا القارة السمراء كثيرًا في الأولمبياد ولكليهما أكثر من إنجاز في هذا الصدد. لكن سيلتقي المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره المغربي للمرّة الأولى في الأولمبياد، تحديدًا في نسخة باريس 2024 بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وإعلان فوز منتخب عربي للمرة الأولى على الإطلاق بميدالية في رياضة جماعية. ويعتبر منتخبا مصر والمغرب الأولمبي، من الأنجح في تاريخ قارة أفريقيا، وقد مثّلا القارة السمراء كثيرًا في الأولمبياد ولكليهما أكثر من إنجاز في هذا الصدد. لكن سيلتقي المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره المغربي للمرّة الأولى في الأولمبياد، تحديدًا في نسخة باريس 2024 بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وإعلان فوز منتخب عربي للمرة الأولى على الإطلاق بميدالية في رياضة جماعية.