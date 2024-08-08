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خاص

مواجهة عربية الليلة في "أولمبياد باريس".. من سيظفر بالميدالية البرونزية؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
08-08-2024 | 05:30
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يحتضن ملعب "لا بوجوار" في فرنسا، مواجهة عربية بين منتخبي مصر والمغرب، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

ومهما كانت نتيجة المباراة، فإن القارة السمراء في الأخير ضمنت الحصول على ميدالية برونزية تاريخية.
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ويستعدّ المنتخب الأولمبي المصري أو المغربي للانضمام إلى غانا ونيجيريا والكاميرون في الوصول إلى منصة التتويج، وستكون أول ميدالية لهما على الإطلاق في منافسات كرة القدم في الأولمبياد.

وستكون هذه هي المرّة الثالثة التي ينافس فيها المنتخب المصري على الميدالية البرونزية، بعد الخسارة 11-3 أمام إيطاليا في أمستردام 1928، ثم 3-1 أمام ألمانيا الغربية في طوكيو 1964.
 


تاريخ المواجهات
ويعتبر منتخبا مصر والمغرب الأولمبي، من الأنجح في تاريخ قارة أفريقيا، وقد مثّلا القارة السمراء كثيرًا في الأولمبياد ولكليهما أكثر من إنجاز في هذا الصدد. لكن سيلتقي المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره المغربي للمرّة الأولى في الأولمبياد، تحديدًا في نسخة باريس 2024 بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وإعلان فوز منتخب عربي للمرة الأولى على الإطلاق بميدالية في رياضة جماعية.
 


وسبق أن جمعت مصر والمغرب الأولمبي 4 مواجهات في أمم أفريقيا، الوسيلة المباشرة للتأهل إلى الأولمبياد في القارة السمراء. والتقى الفريقان للمرّة الأولى في تصفيات أولمبياد سيدني، حيث فاز المغرب 1-0 ثم تعادل الفريقان في المباراة الأخرى 1-1. وتكرّرت المواجهة في نصف نهائي تصفيات أولمبياد لندن 2012، وحينها فاز المغرب 3-2، أما المواجهة الأخيرة فكانت في نهائي أمم أفريقيا 2023 وفاز "أسود الأطلس" 2-1.

أما في الوديات، فلعبت مصر والمغرب 3 مباريات، فازت مصر في 2 منها وخسرت مرة، بجانب مباراة أخرى في الألعاب الفرنكوفونية الرابعة لكرة القدم عام 2001 فاز بها المغرب بركلات الترجيح.

اذًا فإن تاريخ مواجهات مصر والمغرب الأولمبي في كل البطولات هو 8 مباريات، فاز "أسود الأطلس" بـ4 منها، مقابل انتصارين لـ "الفراعنة" وكانت في مباريات ودية، بينما خيّم التعادل مرتين. والليلة من هو الفريق الذي بإمكانه الفوز في المباراة وتحقيق الميدالية البرونزية؟
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

رياضة

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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