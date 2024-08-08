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رياضة

ريال مدريد يبدأ خطة خاصة مع مبابي.. ما السبب؟

Lebanon 24
08-08-2024 | 07:33
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بدأ كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، خطة خاصة بشأن كيليان مبابي مهاجم الفريق.

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مبابي شارك اليوم الخميس في التدريبات الجماعية أملا في تجهيزه خلال أسرع وقت ممكن لمواجهة أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي يوم 14 آب الجاري.
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وأوضحت أن كيليان تدرب رفقة كل من فيرلان ميندي وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا وجود بيلينجهام وداني كارفاخال وفيدريكو فالفيردي. (كووورة)
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