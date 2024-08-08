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رياضة

أولمبياد باريس.. 3 رياضيين عرب يبلغون ربع نهائي منافسات التايكواندو

Lebanon 24
08-08-2024 | 10:21
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تأهل ثلاثة لاعبين عرب اليوم الخميس إلى الدور ربع النهائي في منافسات التايكواندو ضمن الألعاب الأولمبية المقامة في باريس.
 
وبلغ كل من الأردني زيد كريم والتونسية شيماء التومي واللبنانية ليتيسيا عون دور الثمانية.
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وتغلب كريم في دور الـ16 على البرازيلي إديفال بونتيس في وزن تحت 68 كيلوغراما، بنتيجة 2-1، ويواجه التركي هاكان ريتشبير في الدور المقبل.

وحولت التومي تأخرها في الجولة الأولى إلى فوز على الأميركية فايث ديلون بنتيجة 2-1 في وزن تحت 57 كيلوغراما، لتضرب موعدا مع الإيرانية ناهد كيانيشانده في الدور ربع النهائي.

وفي الوزن ذاته، حجزت عون مقعدها في ربع النهائي على حساب الصينية لو تشا-لينغ (2-0).

ومن أجل حجز مقعد في المربع الذهبي، ستلعب اللبنانية في الدور المقبل ضد ميليانا ريك من مقدونيا الشمالية. (روسيا اليوم)
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