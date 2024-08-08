أولمبياد باريس.. 3 رياضيين عرب يبلغون ربع نهائي منافسات التايكواندو

تأهل ثلاثة لاعبين عرب اليوم الخميس إلى الدور ربع النهائي في منافسات التايكواندو ضمن الألعاب الأولمبية المقامة في باريس.

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وبلغ كل من الأردني زيد كريم والتونسية شيماء التومي واللبنانية ليتيسيا عون دور الثمانية.وتغلب كريم في دور الـ16 على البرازيلي إديفال بونتيس في وزن تحت 68 كيلوغراما، بنتيجة 2-1، ويواجه التركي هاكان ريتشبير في الدور المقبل.وحولت التومي تأخرها في الجولة الأولى إلى فوز على الأميركية فايث ديلون بنتيجة 2-1 في وزن تحت 57 كيلوغراما، لتضرب موعدا مع الإيرانية ناهد كيانيشانده في الدور ربع النهائي.وفي الوزن ذاته، حجزت عون مقعدها في ربع النهائي على حساب الصينية لو تشا-لينغ (2-0).ومن أجل حجز مقعد في المربع الذهبي، ستلعب اللبنانية في الدور المقبل ضد ميليانا ريك من مقدونيا الشمالية. (روسيا اليوم)