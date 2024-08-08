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رياضة

أولمبياد باريس.. المغرب يضرب مصر بـ6 أهداف ويضمن برونزية كرة القدم

Lebanon 24
08-08-2024 | 13:20
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تمكن المنتخب المغربي من سحق المنتخب المصري بنتيجة تاريخية 6-0 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في رياضة كرة القدم بالألعاب الأولمبية، ليحصد الميدالية البرونزية الأولمبية الأولى في تاريخه. 

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وافتتح لاعب ريال بيتيس، عبدالصمد الزلزولي، مهرجان أهداف المباراة بالهدف الأول عند الدقيقة 23 قبل أن يضيف نجم البطولة وهدافها سفيان رحيمي الهدف الثاني عند الدقيقة 26. 

وفي الشوط الثاني، وقع بلال الخنوس على الهدف الثالث عند الدقيقة 51 قبل أن يضيف رحيمي الهدف الرابع عند الدقيقة 64، ويسجل أكرم النقاش الهدف الخامس عند الدقيقة 73. 

وعند الدقيقة 87، سدد نجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي كرة صاروخية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الحارس المصري حمزة علاء.

وبهذه النتيجة تُوج المغرب بالميدالية البرونزية الأولى في تاريخ المنتخب المغربي لكرة القدم، والميدالية الأولى للمنتخبات العربية في كرة القدم بالأولمبياد. (سي ان ان)
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