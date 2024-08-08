بايرن ميونخ يحدد سعر ألفونسو ديفيز

Advertisement

كشفت تقارير إسبانية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني، حدد سعر ظهيره الأيسر الدولي الكندي ألفونسو ديفيز المطلوب لعدة أندية كبيرة وعلى رأسها نادي ريال مدريد الإسباني.وذكرت صحيفة "دياريو آس"، أن نادي بايرن ميونخ قرر بيع الظهير الكندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويتوقع أن يصل السعر المدفوع في الصفقة إلى حوالي 50 مليون يورو.وتوقعت الصحيفة الإسبانية، أن البايرن قد يضطر لخفض المبلغ المطلوب لبيع ديفيز في حال إصرار اللاعب على المغادرة ورفضه تمديد عقده الذي سينتهي في صيف العام المقبل. (روسيا اليوم)