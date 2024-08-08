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رياضة

أولمبياد باريس.. الأردن تستحوذ على البرونزية في رياضة التايكواندو

Lebanon 24
08-08-2024 | 23:39
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 حقق الأردني زيد عبد كريم فضية وزن تحت 68 كلغ ضمن منافسات التايكواندو.

والتقى ابن الثالثة والعشرين في النهائي الأوزبكستاني أولوغبيك راشيتوف حامل ذهبية طوكيو صيف 2021 والمصنف أول ففاز الأخير 2-0 (4-5، 1-3). بالنزال وبالميدالية الذهبية.
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وقال عبد الكريم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إنه لا يمكنه وصف شعوره بعدما اختتم مشوار طويل واستعداداته الشاقة بالحصول على الميدالية الفضية.

وتوجه عبد الكريم بالشكر لكل من ساعده وسانده في فترة الاستعدادات للأولمبياد، بما في ذلك جميع المدربين واللجنة الأولمبية الأردنية.

كما أهدى عبد الكريم الفوز بالميدالية الفضية لوالدته التي أكد أنها ساندته طوال مشواره، وأشار إلى عدم تمكنه من حضور حفل تخرجه من الدراسة الجامعية بسبب انشغاله بمنافسات الأولمبياد. (الشرق الأوسط)
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