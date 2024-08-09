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رياضة

فاجأت الجميع.. عدّاءة تطلب يد صديقها بعد فوزها في أولمبياد باريس

Lebanon 24
09-08-2024 | 01:17
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فاجأت العداءة الفرنسية أليس فينو الجميع عندما تقدمت لطلب يد صديقها الإسباني برونو مارتينيز للزواج، وذلك بعد تحقيقها المركز الرابع في سباق 3000 متر موانع للسيدات، في أولمبياد باريس.

وبعد أن أنهت السباق محققة المركز الرابع، مع تسجيلها لرقم قياسي أوروبي جديد، توجهت فينو إلى المدرجات حيث قدمت عرض الزواج أمام الجمهور. واختارت العداءة، البالغة من العمر 33 عاماً، دبوساً أولمبياً كتب عليه "الحب موجود في باريس" وركعت على ركبتيها لتطلب يد برونو مارتينيز، وهو ما لاقى ترحيباً حاراً من الحضور.
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وأوضحت فينو أنها كانت قد قررت أن تطلب يد صديقها إذا تمكنت من تحقيق زمن أقل من 9 دقائق في السباق، مشيرة إلى أنها تعتبر الرقم 9 رمزاً للحظ السعيد بالنسبة لها. وأضافت أن مارتينيز كان داعماً كبيراً لها طوال مسيرتها الرياضية وحياتها الشخصية، ما جعل هذه الخطوة الخاصة تعبر عن فرحتها ومشاركتها لهذا النجاح. (نواعم)
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