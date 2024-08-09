مبابي يفاجئ لاعبي ريال مدريد

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سلط تقرير صحفي إسباني، الضوء على الظهور الأول للنجم الفرنسي كيليان مبابي، في تدريبات ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد.وشارك كيليان لأول مرة في مران الميرينجي، أمس الأربعاء، بعدما عاد من إجازته لينضم للتدريبات استعدادا لخوض السوبر الأوروبي ضد أتالانتا.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مبابي فاجأ الجميع بجاهزيته واندماجه الكبير مع زملائه الجدد في مرانه الأول".وأردفت: "على عكس اللاعبين الآخرين الذين يسيرون مع التيار في إجازتهم ويعودون منها بتدهور بدني واضح، بدا أن مبابي لم يهدر الوقت في إجازته". (كووورة)