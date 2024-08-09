برشلونة يبرم صفقته الأولى تحت قيادة فليك

أعلن نادي برشلونة لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع الدولي الإسباني داني أولمو قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة قدرت قيمتها بنحو 60 مليون يورو.

وقال "البارسا" في بيان نشره على موقعه: "توصل برشلونة ولايبزيغ إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب الذي تدرب في لاماسيا (أكاديمية برشلونة)، داني أولمو".

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وأضاف: "سيوقع أولمو عقدا مع النادي لمدة ست سنوات مقبلة، وهناك شرط جزائي في العقد بقيمة 500 مليون يورو".



وسلط "البارسا" الضوء على بداية أولمو في عالم كرة القدم، حيث وصل إلى "لاماسيا" في عام 2007 قادما من إسبانيول. (روسيا اليوم)