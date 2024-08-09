تونس تحصد ميدالية ثالثة في اولمبياد باريس

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حصد التونسي فراس القطوسي ميدالية جديدة لبلاده، في أولمبياد باريس 2024، بعد تأهله لنهائي منافسات التايكواندو للرجال، في وزن أقل من 80 كغ.وهزم القطوسي في نصف النهائي الأميركي سي جيه نيكولاس، المصنّف ثانيا، ليضرب موعدا في النهائي أمام الإيراني مهران برقهرداري.وسيقام النزال النهائي على الميدالية الذهبية، مساء الجمعة.يذكر ان تونس حققت ميدالية فضية وبرونزية في رياضة المبارزة والتايكواندو، وتسعى ليلة الجمعة لتحقيق الذهبية خلال الأولمبياد.