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رياضة
للمرة الرابعة في تاريخها.. ألمانيا تحرز البرونزية في كرة القدم للسيدات
Lebanon 24
09-08-2024
|
14:10
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حصدت ألمانيا البرونزية في مسابقة كرة القدم للسيدات للمرة الرابعة في تاريخها في باريس.
وفاز فريق سيدات المانيا على نظيره الاسباني (1-0) في ليون، اليوم الجمعة، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن أولمبياد باريس 2024.
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وتقام السبت المباراة النهائية بين البرازيل والولايات المتحدة، الساعية إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنها منذ 2012 وتعزيز سجلها كصاحبة أكبر عدد من الألقاب في تاريخ الألعاب.
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