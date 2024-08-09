للمرة الرابعة في تاريخها.. ألمانيا تحرز البرونزية في كرة القدم للسيدات

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حصدت ألمانيا البرونزية في مسابقة كرة القدم للسيدات للمرة الرابعة في تاريخها في باريس.وفاز فريق سيدات المانيا على نظيره الاسباني (1-0) في ليون، اليوم الجمعة، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن أولمبياد باريس 2024.وتقام السبت المباراة النهائية بين البرازيل والولايات المتحدة، الساعية إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنها منذ 2012 وتعزيز سجلها كصاحبة أكبر عدد من الألقاب في تاريخ الألعاب.