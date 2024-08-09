Advertisement

رياضة

بعد 3 سنوات على فراره من كوبا.. دياز بطلاً أولمبياً

Lebanon 24
09-08-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1232428-638588436596541125.jpeg
Doc-P-1232428-638588436596541125.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توّج الإسباني جوردان دياز بطلاً أولمبياً في الوثبة الثلاثية في منافسات ألعاب القوى ضمن نسخة باريس، أمس الجمعة، بعد ثلاث سنوات من مغادرة بلده الأصلي كوبا، ما حرمه من المشاركة في دورة طوكيو.
 
وفرَّ دياز من صفوف منتخب بلاده خلال رحلة إلى أوروبا عام 2021 قبل أسابيع قليلة من أولمبياد طوكيو.
Advertisement
 
وأصبح مؤهلاً لتمثيل إسبانيا منذ السابع من حزيران الماضي، لأن الاتحاد الدولي لألعاب القوى يفرض فترة انتظار مدتها ثلاث سنوات على الرياضيين لتغيير جنسيتهم الرياضية.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:00 | 2024-08-10
01:00 | 2024-08-10
15:10 | 2024-08-09
14:10 | 2024-08-09
12:02 | 2024-08-09
10:49 | 2024-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24