بعد 3 سنوات على فراره من كوبا.. دياز بطلاً أولمبياً

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توّج الإسباني جوردان دياز بطلاً أولمبياً في الوثبة الثلاثية في منافسات ألعاب القوى ضمن نسخة باريس، أمس الجمعة، بعد ثلاث سنوات من مغادرة بلده الأصلي كوبا، ما حرمه من المشاركة في دورة طوكيو.وفرَّ دياز من صفوف منتخب بلاده خلال رحلة إلى أوروبا عام 2021 قبل أسابيع قليلة من أولمبياد طوكيو.وأصبح مؤهلاً لتمثيل إسبانيا منذ السابع من حزيران الماضي، لأن الاتحاد الدولي لألعاب القوى يفرض فترة انتظار مدتها ثلاث سنوات على الرياضيين لتغيير جنسيتهم الرياضية.