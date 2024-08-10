Advertisement

رياضة

تشاجرا بسبب أولوية ركن السيارة.. مصرع ملاكم شهير بطريقة مروعة!

Lebanon 24
10-08-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1232454-638588496272044987.jpg
Doc-P-1232454-638588496272044987.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واقعة مؤسفة شهدتها محافظة الإسكندرية شمال مصر حيث لقى ملاكم مصرعه في مشاجرة بسبب خلاف حول أولوية ومكان ركن سيارته .

وتلقت السلطات بلاغا بوفاة الملاكم محسن عبدالله الشهير بمحسن اللمبي لاعب منتخب مصر للشباب، إثر حدوث مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، بسبب ركن السيارة، بشارع الفضالي بمنطقة سيدي بشر التابعة لحي المنتزة أول بمحافظة الإسكندرية.
Advertisement

وبينت التحريات أن وفاة لاعب الملاكمة جاءت إثر طعنة نافذة أدت إلى وفاته، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

يشار إلى أن اللاعب يلعب في أحد الأندية بالإسكندرية ومنتخب مصر للشباب.(العربية)

رياضة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:00 | 2024-08-10
23:00 | 2024-08-09
15:10 | 2024-08-09
14:10 | 2024-08-09
12:02 | 2024-08-09
10:49 | 2024-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24