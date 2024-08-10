تشاجرا بسبب أولوية ركن السيارة.. مصرع ملاكم شهير بطريقة مروعة!

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واقعة مؤسفة شهدتها محافظة الإسكندرية شمال مصر حيث لقى ملاكم مصرعه في مشاجرة بسبب خلاف حول أولوية ومكان ركن سيارته .وتلقت السلطات بلاغا بوفاة الملاكم محسن عبدالله الشهير بمحسن اللمبي لاعب منتخب مصر للشباب، إثر حدوث مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، بسبب ركن السيارة، بشارع الفضالي بمنطقة سيدي بشر التابعة لحي المنتزة أول بمحافظة الإسكندرية.وبينت التحريات أن وفاة لاعب الملاكمة جاءت إثر طعنة نافذة أدت إلى وفاته، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.يشار إلى أن اللاعب يلعب في أحد الأندية بالإسكندرية ومنتخب مصر للشباب.(العربية)