إيمان خليف تحرز ذهبية الملاكمة في أولمبياد باريس.. وتهنئة من الرئيس الجزائري

Advertisement

استطاعت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف انتزاع ذهبية وزن 66 كيلوغراما في أولمبياد باريس 2024، أمس الجمعة في ملاعب رولان غاروس.وتغلّبت خليف على الصينية لو يانغ المصنفة ثانية 5-0 باجماع الحكام، فأصبحت ثاني رياضي جزائري يحصد ميدالية في الألعاب الأولمبية الحالية بعد لاعبة الجمباز كيليا نمور.وأكملت إيمان خليف مسيرتها الحالمة في الأولمبياد بالفوز في المباراة النهائية بنتيجة 5 - صفر على الصينية يانغ لو التي حققت الميدالية الفضية.وعلا الصراخ في ملعب فيليب شاترييه في رولان غاروس الذي تحوّل إلى قاعة لاستقبال نزالات الملاكمة، فور الإعلان عن اسم إيمان في نزال النهائي.وهنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الجمعة، خليف بعد فوزها بذهبية وزن 66 كيلوغراما في الملاكمة.وقال تبون في منشور على حسابه في "إكس": "كلنا فخر واعتزاز بكِ، أيتها البطلة الأولمبية إيمان.. انتصارك اليوم هو انتصار الجزائر وذهبك ذهب الجزائر.. شكرا لك إيمان خليف".(وكالات)