Advertisement

رياضة

ابتعد عن الملاعب لمدة عام.. حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق يوقع لفريق جديد

Lebanon 24
10-08-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1232463-638588518251883037.png
Doc-P-1232463-638588518251883037.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد عام من ابتعاده عن كرة القدم، قام حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق الإسباني دافيد دي خيا بتوقيع عقد لمدة عام واحد مع نادي فيورنتينا الإيطالي.

وأعلن فيورنتينا أمس الجمعة عن التوقيع مع دي خيا، مشيرا إلى أنه سيقدم حارسه الجديد إلى وسائل الإعلام الإيطالية يوم الاثنين المقبل.
 
Advertisement
 
 
ولم يخض الإسباني البالغ من العمر 33 عاما أي مباراة رسمية الموسم الماضي بعدما ترك مان يونايتد عقب قضاء 12 عاما مع النادي الإنكليزي.

ولعب دي خيا 545 مباراة مع مان يونايتد ورفع معه كأس الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2013، بالإضافة إلى الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مرتين ولقب الدوري الأوروبي.

يذكر أن فيورنتينا احتل المركز الثامن في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وسيخوض مباراة فاصلة للتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.(روسيا اليوم)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2024-08-10
04:00 | 2024-08-10
02:50 | 2024-08-10
01:00 | 2024-08-10
01:00 | 2024-08-10
23:00 | 2024-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24