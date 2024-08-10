ابتعد عن الملاعب لمدة عام.. حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق يوقع لفريق جديد

بعد عام من ابتعاده عن كرة القدم، قام حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق الإسباني دافيد دي خيا بتوقيع عقد لمدة عام واحد مع نادي فيورنتينا الإيطالي.



وأعلن فيورنتينا أمس الجمعة عن التوقيع مع دي خيا، مشيرا إلى أنه سيقدم حارسه الجديد إلى وسائل الإعلام الإيطالية يوم الاثنين المقبل.

ولم يخض الإسباني البالغ من العمر 33 عاما أي مباراة رسمية الموسم الماضي بعدما ترك مان يونايتد عقب قضاء 12 عاما مع النادي الإنكليزي.



ولعب دي خيا 545 مباراة مع مان يونايتد ورفع معه كأس الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2013، بالإضافة إلى الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مرتين ولقب الدوري الأوروبي.



يذكر أن فيورنتينا احتل المركز الثامن في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وسيخوض مباراة فاصلة للتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.(روسيا اليوم)





