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رياضة
اضطرت لبيع الخبز في طفولتها.. إيمان خليف من عاشقة لكرة القدم إلى بطلة ملاكمة من الطراز الرفيع
Lebanon 24
10-08-2024
|
04:00
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بعد سنوات من بيعها الخبز في طفولتها ومواجهتها الصعاب في مسيرتها، توجت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بذهبية الملاكمة في أولمبياد باريس 2024.
ولم تعرف خليف مسيرة سلسة للرياضة في حياتها إذ بدأت عاشقة لكرة القدم لترحل من عالم "المستديرة" نحو الملاكمة بنصيحة من مدربها الذي جهل أنها لم تملك الأموال الخاصة بحصص تدريب رياضة "الفن النبيل" إلا ببيع الخبز في الشوارع.
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واستمرت معاناة خليف بعدما حرمت العام الماضي من خوض نهائي بطولة العالم للملاكمة لعدم أهليتها وفقا للمنظمين قبل أن تتعرض لهجوم فارغ أثناء منافسات أولمبياد باريس الحالية بعدما بكت منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني في الجولة الأولى بسبب لكمتين لتعتذر الأخيرة لاحقا لكن بعدما تسببت تصريحاتها بلغط عالمي.
وكشفت خليف في مقابلة سابقة لـ ذا صن" البريطانية أنها بدأت في الرياضة في طفولتها في رياضة كرة القدم خاصة وأن والدها كان يعتبرها اللعبة المفضلة إليه، إلا أن مدربا في مدرستها حثها على التوجه إلى الملاكمة بسبب بنيتها الجسدية.
واعترفت حاملة الميدالية الذهبية أنها اضطرت إلى بيع الخبز وتجميع الأطباق كي ترتحل حيث يمكنها تلقي حصص الملاكمة والتي آتت ثمارها بعد قرابة عقدين بتتويجها بذهبية الملاكمة في عام 2024.(العربية)
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