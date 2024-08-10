Advertisement

رياضة

أفضل يوم للعرب في أولمبياد باريس.. اليكم الميداليات التي حصدوها

Lebanon 24
10-08-2024 | 02:50
A-
A+
Doc-P-1232539-638588803225939374.jpeg
Doc-P-1232539-638588803225939374.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يكن يوم الجمعة عاديا بالنسبة للعرب في أولمبياد باريس مع حصاد ميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية.

حيث أحرزت الجزائرية إيمان خليف ذهبية وزن 66 كليوغراما في الملاكمة للسيدات بأولمبياد باريس.

وتغلبت خليف على الصينية يانغ ليو المصنفة ثانية 5-0 بإجماع الحكام.
وأصبحت خليف أول ملاكمة جزائرية وإفريقية تحصد ميدالية في الألعاب الأولمبية، حسبما ذكرت "فرانس برس".
Advertisement

كما منح لاعب التايكوندو فراس القطوسي تونس أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس، بعد تتويجه بلقب وزن -80 كلغ للرجال بمنافسات التايكوندو في الأولمبياد أولمبياد باريس 2024.
وتغلب القطوسي على الإيراني مهران برقهرداري 2-0 (4-2، 5-1) في النهائي.

وتضاف الذهبية لميدالية فضية وبرونزية، حققتها تونس خلال الأولمبياد، في رياضة المبارزة والتايكواندو.

وقد سبق للقطوسي أن فاز بذهبيتي جائزة الصين الكبرى 2023 والألعاب الإفريقية العام الحالي في غانا.

وتوّجت العداءة البحرينية سلوى عيد بفضية سباق 400 متر، الجمعة ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وحلّت سلوى ثانية خلف الدومينيكانية ماريليدي باولينو بزمن 48.53 ثانية، محققة الميدالية الثانية للبحرين، وذلك بعد ذهبية وينفريد يافي في سباق 3 آلاف موانع.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2024-08-10
04:00 | 2024-08-10
03:00 | 2024-08-10
01:00 | 2024-08-10
01:00 | 2024-08-10
23:00 | 2024-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24