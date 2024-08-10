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رياضة

بلاكبيرن يفتتح دوري الدرجة الأولى بالفوز على ديربي كاونتي

Lebanon 24
10-08-2024 | 07:43
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قص بلاكبيرن روفرز شريط الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإنكليزي بفوز كبير على ضيفه ديربي كاونتي بأربعة أهداف لاثنين.
أصحاب الدار تمكنوا من التقدم في الدقيقة التاسعة عشر عن طريق تيري دولان قبل أن يتوصل نيلسون كيرتيس لإرجاع الأمور إلى بدايتها بهدف التعادل في الدقيقة السابعة والستين.
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غير أن إصرار بلاكبيرن على الفوز كان أكبر ليسجل ثلاثة أهداف تواليا تداول عليها كل من أندرياس وايمان في الدقيقة الثانية والسبعين و سامي سموديكس بعده بأربع دقائق ويوكي أوهاشي في الدقيقة الرابعة والثمانين.

ولم يمنع هدف ويلسون كين دقيقتين قبل نهاية اللقاء فريقه من تفادي افتتاح موسمه بهزيمة بدت مستحقة. (بي ان سبورت) 
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