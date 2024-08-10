إستبعاد راقصة من أولمبياد باريس بسبب عبارة مكتوبة على ثيابها (صور)

أعلن الاتحاد العالمي للرقص اليوم السبت عن استبعاد الأفغانية مانيزها تالاش التي تخوض أولمبياد باريس ضمن فريق اللاجئين الأولمبي، عن مسابقة البريك دانس.



وكشفت تالاش عن قميصها الأزرق الذي حمل الشعار أثناء تنافسها ضد الهولندية إنديا ساردجو، ضمن الجولة التأهيلية لمسابقة الرقص النسائي في ساحة لا كونكورد في باريس، ليصدر بعدها الاتحاد العالمي بيان: "يستبعد راقصة البريك دانس تالاش من فريق اللاجئين لعرضها شعارا سياسيا على ملابسها في انتهاك للمادة 50 من الميثاق الأولمبي". (روسيا اليوم)

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