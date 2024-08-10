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رياضة

بعد انسحابه من مسابقة كأس مصر.. عقوبات قاسية في انتظار الأهلي

Lebanon 24
10-08-2024 | 10:00
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كشفت تقارير مصرية عن العقوبات التي قد يتعرض لها نادي الأهلي بعد قرار انسحابه من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.
 
وأعلن الأهلي أمس الجمعة عدم استكمال بطولة كأس مصر بعد جلسة جمعت بين رئيس الفريق محمود الخطيب والمدير الفني لـ"لمارد الأحمر" السويسري مارسيل كولر.
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وجاء قرار الأهلي بالانسحاب نظرا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية.
 
نقل موقع "FilGoal" الرياضي عن مصدر باتحاد كرة القدم المصري، قوله إن قرار الأهلي عدم استكمال بطولة الكأس للموسم الحالي، ستكون له عواقب من بينها عقوبة مالية قد تصل إلى 20.3 ألف دولار.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن النادي الأهلي، الذي حسم بطولة الدوري الممتاز قبل أيام، سيتوجب عليه "تحمل الأضرار المالية المقررة للشركة الراعية نتيجة الاعتذار عن عدم المشاركة في مسابقة الكأس".

وسيحرم الأهلي أيضا وفقا للوائح من خوض منافسات كأس مصر في الموسم المقبل 2024 -2025. (روسيا اليوم)
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