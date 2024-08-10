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رياضة
حزن كبير في الوسط الرياضي.. وفاة لاعب كرة شهير!
Lebanon 24
10-08-2024
|
11:58
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نعى نادي الأهلي المصري لكرة القدم، نجمه السابق صلاح حسني الذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر ناهز 45 عاما.
وقال الأهلي في بيان: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن صلاح حسني، لاعب الأهلي الأسبق، الذي وافته المنية أمس، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".
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وكان صلاح حسني بدأ مسيرته مع كرة القدم بمدرسة النقراشي، والتحق بناشئي الأهلي في سن الـ14 ولعب مع الفريق الأول حتى سن 24 عاما، ثم اعتزل الكرة بعد إصابته بوتر إكيلس.
وتولى حسني بعد اعتزاله منصب مدير الكرة بالأهلي وبعدها أصبح مديرا تنفيذيا لاتحاد الكرة، وابتعد عن كرة القدم في 2010 بعد تقديم استقالته.
وصلاح حسني هو والد أحمد صلاح حسني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق والممثل الحالي.
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