سارة سمير بطلة مصرية في رفع الأثقال!

حققت الرباعية المصرية سارة سمير الميدالية الفضية اليوم السبت، في منافسات وزن 81 كيلو غرامًا في رفع الأثقال بدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس.



وحصدت سارة سمير 268 نقطة في محاولات رفع الأثقال لتضمن الميدالية الفضية، بينما حققت النرويجية سوليفريد كونادا الميدالية الذهبية.

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وأضافت سارة سمير ثاني ميدالية لمصر في أولمبياد باريس 2024 بعد برونزية سلاح المبارزة التي حققها محمد السيد. (كوورة) وحصدت سارة سمير 268 نقطة في محاولات رفع الأثقال لتضمن الميدالية الفضية، بينما حققت النرويجية سوليفريد كونادا الميدالية الذهبية.وأضافت سارة سمير ثاني ميدالية لمصر في أولمبياد باريس 2024 بعد برونزية سلاح المبارزة التي حققها محمد السيد. (كوورة)