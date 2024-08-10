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رياضة
المصري الجندي يحرز الذهبية في الأولمبياد
Lebanon 24
10-08-2024
|
14:44
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حقق أحمد الجندي السبت، الميدالية الذهبية الأولى لمصر في أولمبياد باريس، عندما فاز بمسابقة الخماسي الحديث للرجال.
وحصل الياباني تايشو ساتو على الميدالية الفضية، والإيطالي جورجيو مالان على الميدالية البرونزية.
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وحطم الجندي الرقم القياسي العالمي في المسابقة بعدما وصل إلى 1555 نقطة، فيما كان الرقم القديم 1482.
وتصدر الجندي الترتيب النهائي قبل منافستي السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية عن أقرب منافسيه في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس.
وكانت المصرية سارة سمير (26 عاما) قد أحرزت الميدالية الفضية في وزن 81 كيلوغراما في رفع الأثقال للسيدات بأولمبياد باريس.
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