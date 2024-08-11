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رياضة
سارة شعاري...تعرفوا إلى أول محجبة في تاريخ أوروبا تفوز بميدالية أولمبية
Lebanon 24
11-08-2024
|
06:54
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دخلت لاعبة التايكواندو البلجيكية سارة شعاري، التاريخ في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" بفوزها ببرونزية وزن تحت 67 كيلوغراما.
ونالت شعاري ميداليتها البرونزية بالفوز على الأوزبكية أوزودا سوبيرجونوفا بنتيجة 2-1، وأصبحت أول فتاة مسلمة محجبة في تاريخ أوروبا تفوز بميدالية أولمبية.
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وسارة شعاري هي لاعبة تايكواندو تبلغ من العمر 19 عاما، حيث أنها من مواليد 2 أيار 2005، وقد ولدت في بلجيكا لأب مغربي وأم بلجيكية، وبدأت ممارسة التايكواندو في الخامسة من عمرها، وسرعان ما أحبت الرياضة واستمرت في ممارستها.
وتجمع شعاري بين التميز الرياضي والتفوق الأكاديمي، حيث تتابع دراستها في مجال الطب، إذ أشارت في هذا السياق إلى أنها تتدرب في المساء بعد الدراسة خلال النهار، مؤكدة أنها تحاول إدارة وقتها.
ورغم صغر سنها، فقد حققت شعاري إنجازات في مسيرتها، إذ أصبحت في العام 2022 بعمر 17 عاما، بطلة للعالم في تايكواندو بفوزها بالميدالية الذهبية للوزن الخفيف.
كما حققت ذهبية دورة الألعاب الأوروبية 2023 لوزن 62 كيلوغراما، ثم فازت بالجائزة العالمية الكبرى للتايكواندو 2023، مما أهلها للمشاركة في أولمبياد باريس.
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