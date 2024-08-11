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رياضة

أولمبياد باريس.. ذهبية جديدة للعرب

Lebanon 24
11-08-2024 | 11:36
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توج البحريني أحمد تاج الدينوف بذهبية المصارعة الحرة لوزن 97 كلغ ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بفوزه في النهائي على الجورجي غيفي ماتشارفيلي الذي اكتفى بالفضية.
 
وتفوق تاج الدينوف سريعا على الجورجي جيفي ماتشاراشفيلي بتثبيت الأكتاف بعد مرور دقيقة واحدة وثماني ثوان على بداية النزال في آخر أيام الألعاب الأولمبية في باريس. (اليوم السابع)
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