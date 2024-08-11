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رياضة

لماذا يصفع المدربون سيدات رفع الأثقال في أولمبياد باريس؟

Lebanon 24
11-08-2024 | 23:00
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شهدت منافسات رفع الأثقال للسيدات في أولمبياد باريس لحظة غريبة، حيث تلقت المنافسات صفعات متكررة على وجوههن من قبل مدربيهن.

وتم تحفيز اثنتين من المتنافسات في الحدث النهائي من قبل فريقهن من خلال التعرض للضرب قبل كل محاولة رفع.
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كانت النجمة الصينية لي وين وين والإكوادورية ليسيث أيوفي تحاولان استخدام تقنية غير عادية لمساعدتهما على الاستعداد نفسيا لرفع الأثقال.
ومن الواضح أن هذه الطريقة نجحت مع لي وين وين، حيث تمكنت المتنافسة الصينية من الفوز بالميدالية الذهبية، بعدما تمكنت الفتاة البالغة من العمر 24 عاما من رفع وزن قدره 309 كغم إلى الأعلى – وهو أكثر من ضعف وزن جسمها.
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