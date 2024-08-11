هل يريد رحيمي مغادرة العين؟

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تحاصر التكهنات مستقبل النجم المغربي سفيان رحيمي بعد تألقه اللافت مع ناديه العين الإماراتي في الموسم الماضي، ثم توهجه في أولمبياد باريس، حيث أسهم في تتويج المغرب بالميدالية البرونزية.وفي وقت ترددت في أنباء حول دخول ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وأهلي جدة السعودي في مفاوضات مع رحيمي، نفى مصدر مقرب من اللاعب هذه الأنباء.وقال المصدر: "رحيمي لديه ولاء كبير لنادي العين وإخلاص يتجاوز الحدود، والدليل أنه فور عودته مع منتخب المغرب من باريس بعد تتويجه هدافا للأولمبياد وحصد البرونزية التاريخية، أصر على اللحاق بمعسكر العين في الدار البيضاء وتابع مباراة الرجاء الودية".وتابع: "رحيمي ليس مهتما بما يتردد عن العروض المذكورة، وهو رهن إشارة العين".وأكد: "لقد وعد إدارة العين بمساعدة الفريق في الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا، وفي مونديال الأندية في أميركا". (كووورة)