كيليان مبابي يهدف لمعادلة إنجاز كروس

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من المرجح أن يلعب الوافد الفرنسي الجديد، كيليان مبابي مباراة كأس السوبر الأوروبي مع فريقه ريال مدريد، أمام أتالانتا الإيطالي يوم الأربعاء 14 آب، ما يجعله قريبًا للغاية من محاكاة إنجاز اللاعب السابق للفريق، توني كروس.وعلّق كروس حذاءه قبل أسابيع، حينما أعلن رسميًا اعتزاله كرة القدم مع المنتخب الألماني والريال، ليضع لاعب الوسط حدًا لمسيرة ذهبية استمرت لنحو 17 عامًا من المستوى الاحترافي مع ناديي بايرن ميونخ وريال مدريد، بين 2007 و2024.في ميركاتو صيف 2014، كان كروس آخر صفقات ريال مدريد، وآخر المنضمين إلى المعسكر التدريبي.تم تقديم كروس إلى وسائل الإعلام يوم 17 تموز، ثم ذهب في إجازة طويلة، وعاد إلى التدريبات يوم آب، قبل أن يخوض أول مباراة رسمية مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر يوم 12 اب أمام إشبيلية.لعب كروس مباراة كأس السوبر الأوروبي أساسيًا، وأسهم في حصد الملكي اللقب بالفوز بنتيجة 2-0.حاليًا، يهدف كيليان مبابي إلى محاكاة تجربة كروس فهما في حالة متشابهة تقريبًا، ففي 2014 كان كروس قد أنهى لتوه مشاركته مع ألمانيا في كأس العالم وأخذ إجازة للراحة، وهو نفس ما فعله مبابي الذي أخذ إجازة بعد مشاركته في يورو 2024.المثير أن كروس لعب أول مباراة رسمية مع ريال مدريد بعد التحاقه بالتدريبات الجماعية بـ8 أيام، وهي نفس الفترة الذي سيقطعها كيليان مبابي بين التحاقه بالتدريبات وخوضه كأس السوبر الأوروبي أمام أتالانتا يوم 14 آب الجاري. (winwin)