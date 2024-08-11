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رياضة

برشلونة يعاني من "مشكلة جميلة"!

Lebanon 24
11-08-2024 | 16:30
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أصبح نادي برشلونة يعاني من مشكلة جميلة بعد تعاقده مع داني أولمو كارفاخال قادمًا من نادي لايبزيغ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الذي يستعد لخوض منافسات الكروي الجديد 2024-2025.
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وأعلن داني أولمو (26 عاما) في مقابلة نشرها "البارسا" عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "اكس" أن اسمه الكامل هو داني أولمو كارفاخال، مفصحًا في هذه المقابلة عن العديد من الأسرار التي تخصه سواء داخل ملاعب كرة القدم أو خارجها.

وبات نادي برشلونة ومدربه الألماني هانز فليك يعانيان من مشكلة قد تكون حلًا في الوقت ذاته عقب ضم داني أولمو كارفاخال من لايبزيغ خلال الميركاتو الصيفي الحالي. ويملك الدولي الإسباني إمكانية اللعب في 3 مراكز، هي الجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب.

وبالنظر إلى مراكز أولمو، أصبح الفريق الكتالوني حسب صحيفة "Marca" الإسبانية يملك 5 لاعبين قادرين على شغل مركز صانع الألعاب أو اللاعب الذي ينشط خلف المهاجم رأس الحربة، وهم أولمو وفيرمين لوبيز وبيدري وإيلكاي غوندوغان وبابلو توري.

وستضع هذه الوفرة وكثرة الخيارات في مركز صانع الألعاب المدرب فليك في ورطة حقيقية من أجل اختيار اللاعب الذي يمكنه أن يشغل هذا المركز الحساس في الملعب خلف المهاجم الصريح، كما أن كثرة الخيارات قد تمنحه ميزة جيدة طيلة مشوار الموسم. (winwin)
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