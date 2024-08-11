بعد مقتل شرطي في حادث سير... حبس لاعب مصري شهير

قال متحدث باسم نادي الزمالك المصري، مساء الأحد، إن السلطات المختصة أوقفت لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أحمد فتوح، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما تسبب بمقتل شرطي بحادث سيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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وذكر موقع "مصراوي" الإخباري أن تحليل المخدرات الذي طالبت جهات التحقيق بإجرائه للاعب الدولي المصري، أظهر إيجابية تعاطيه لمخدر القنب "الحشيش".

وفي وقت سابق الأحد، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على فتوح رفقة حارس مرمى الزمالك، محمد صبحي، على خلفية دهس شرطي (أمين شرطة)، مما أدى إلى وفاته في الحال، قبل أن يتم الإفراج عن صبحي، وفقا لموقع "الدستور".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن فتوح قوله في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، إنه أثناء قيادته السيارة متجها إلى إحدى القرى السياحية، تفاجئ بعبور أحد الأشخاص للطريق السريع، مما أدى إلى الاصطدام به، رغم أنه حاول تجنب ذلك.

ونقل برنامج "الماتش" الذي يعرض على قناة "صدى البلد" المحلية نص ما جاء على لسان فتوح في التحقيقات، مشيرا إلى أن "الحادثة وقعت في حوالي الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي (11:30 مساء السبت بتوقيت غرينتش) على الطريق الساحلي تجاه مطروح بالكيلو 113 تقريبا".

ومن المقرر أن يخضع فتوح للمزيد من التحقيقات خلال الأيام المقبلة للوقوف على حقيقة ما حدث، إذ يقول محامون إن "إيجابية عينة تحليل المخدرات ليست سببا أو دليلا يقينيا يؤدي إلى إدانة المتهم".

ونقل موقع "مصراوي" عن المحامي في النقض، أيمن محفوظ، قوله إن "إيجابية العينة في حد ذاتها ليست سببا أو دليلا يقينيا يؤدي إلى إدانة المتهم، وذلك إذا كانت إجراءات القبض والتفتيش باطلة، أو لم يكن المتهم في حالة من حالات التلبس، ومن ثم لا يعتد بإيجابية العينة".



وفتوح المتدرج من ناشئي فريق كرة القدم بالزمالك، لعب سابقا لناديي إنبي وسموحة، كما مثل منتخب مصر الأول في 28 مباراة دولية سجل خلالها هدف وحيد، وفقا للإحصاءات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي. (الحرة)