آرسنال يفوز ودياً على ليون

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فاز آرسنال الإنكليزي على ليون الفرنسي 2-0 الأحد في مباراة ودية في لندن في آخر تجربة للفريقين قبل انطلاق موسم كرة القدم في البطولات المحلية لموسم 2024-2025.وسجل قلبا الدفاع الفرنسي وليام صليبا والبرازيلي غابريال الهدفين في الدقيقتين 9 و27.وفي باقي المواجهات الودية، حقق ليفربول فوزاً كبيراً على إشبيلية 4-1 وتعادل تشلسي مع إنتر 1-1 وبذات النتيجة انتهت مباراة كريستال بالاس مع نانت.