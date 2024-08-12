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رياضة

آرسنال يفوز ودياً على ليون

Lebanon 24
12-08-2024 | 05:20
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فاز آرسنال الإنكليزي على ليون الفرنسي 2-0 الأحد في مباراة ودية في لندن في آخر تجربة للفريقين قبل انطلاق موسم كرة القدم في البطولات المحلية لموسم 2024-2025.
وسجل قلبا الدفاع الفرنسي وليام صليبا والبرازيلي غابريال الهدفين في الدقيقتين 9 و27.
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 وفي باقي المواجهات الودية، حقق ليفربول فوزاً كبيراً على إشبيلية 4-1 وتعادل تشلسي مع إنتر 1-1 وبذات النتيجة انتهت مباراة كريستال بالاس مع نانت. 
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