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رياضة

عن جهوزيته للموسم الجديد.. ماذا قال ليفاندوفسكي؟

Lebanon 24
12-08-2024 | 09:44
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تحدث النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي عن جاهزيته البدنية لخوض منافسات الموسم الجديد رفقة ناديه برشلونة.
مهاجمُ النادي الكتالوني أكد تطلعه لحصد الألقاب بقميص برشلونة، مشددا على ضرورة إتقان العمل تحت قيادة المدرب الجديد هانزي فليك.
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وتحدث ليفاندوفسكي عن نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيراً إلى أن الوقت ما يزال مبكراً لتأكيد مشاركته من عدمها. (بي إن سبورتس)
 
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