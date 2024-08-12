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رياضة

رسمياً... مهاجم "مانشستر سيتي" ينضم إلى "أتلتيكو مدريد"

Lebanon 24
12-08-2024 | 14:14
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أعلن نادي "مانشستر سيتي"، اليوم الاثنين، انتقال مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى صفوف "أتلتيكو مدريد" الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ونشر النادي الإسباني عبر حسابه الرسمي على منصة "اكس"، صورة للاعب جوليان ألفاريز، مع تعليق جاء فيه: "يمكننا التأكيد على انتقال جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد في صفقة انتقال دائمة. نتمنى لك الأفضل دائما".
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