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رياضة

نادي "دورتموند" يختار خليفة فولكروغ: يشكل تهديداً حقيقياً على المرمى

Lebanon 24
12-08-2024 | 23:00
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إنتقل الدولي الألماني ماكسيميليان باير، الاثنين، إلى صفوف "بوروسيا دورتموند" قادماً من هوفنهايم، بعد اجتيازه الفحص الطبي.
 
  
وقال المدير الرياضي للنادي سيباستيان كيهل إن باير كان "الهدف الأول" للنادي بعد رحيل نيكلاس فولكروغ إلى نادي وست هام الإنكليزي.
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وأضاف: "إنه لاعب واثق جداً من نفسه على أرضية الملعب على الرغم من صغر سنه، ويتمتع بسرعة مذهلة، ولا يتوقف أبداً عن الركض ويشكل تهديداً حقيقياً على المرمى".
 
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، فهو يستطيع شغل أكثر من مركز وتطبيق أساليب مختلفة. ثمة مجال له للتطور بشكل أكبر، وسنساعده على أن يصبح لاعباً أفضل".
 
وختم: "إنه شخص متواضع ومستعد للتعلم، وعمله الجاد والتزامه يجعله الشخص المناسب تماما لبوروسيا دورتموند".
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