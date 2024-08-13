لم يسبق لإفريقيا أن نظمت مثله.. مصر تطلب استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير فما هو؟

كشف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا مصطفى براف، يوم الأحد، بأن مصر ستتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عامي 2036 و2040.

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وأشار مصطفى براف إلى أن البنية التحتية الآخذة في التحسن في البلاد، ستكون بمثابة عامل مهم لنجاح الملف الإفريقي.ولم يسبق للقارة أن نظمت الألعاب الأولمبية، وقدمت القاهرة طلبا لاستضافة ألعاب 2008، لكنها لم تنجح.وأنفقت مصر، الدولة الأكثر سكانا في العالم العربي، مليارات الدولارات على بناء المرافق والملاعب والمجمعات الرياضية في الأعوام الأخيرة، جزءا من خططها لتطوير البلاد.ومن المتوقع أن يضم مجمع المدينة الأولمبية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبنيه البلاد شرق القاهرة منذ عام 2015، ملعبا بسعة 93 ألف متفرج، و21 منشأة رياضية أخرى.وقال مصطفى براف خلال مؤتمر صحفي في اليوم الختامي لألعاب باريس: "مصر ستتقدم بطلب لاستضافة 2036 و2040".وأوضح المسؤول الرياضي الجزائري أن عرضا إفريقيا آخر قد يقدم مع دراسة كيب تاون في جنوب إفريقيا طلب استضافة الألعاب الأولمبية. لكنه لم يحدد موعد الألعاب التي تريد استضافتها.وأردف براف، وهو أيضا عضو في اللجنة الأولمبية الدولية: "لدى إفريقيا فرصة تنظيم الألعاب. ومن المرجح أن تنظم الألعاب عام 2040. هناك حاجة إلى النظر في قضايا البنية التحتية، مثل الطرق والمطارات. فمصر لديها إمكانات مهمة في مجال البنية التحتية".وتستضيف مدينة لوس أنجلوس الأميركية النسخة الـ34 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028، بينما تستعد مدينة برزبين الأسترالية لاستضافة أولمبياد عام 2032. (روسيا اليوم)