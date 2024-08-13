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رياضة
لماذا ستغيب الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عن أولمبياد لوس أنجلوس 2028؟!
Lebanon 24
13-08-2024
|
07:30
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أول مرة منذ أكثر من قرن، لن تكون هناك أي منافسات للملاكمة في أولمبياد 2028، حيث أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن الرياضة المفضلة لدى العديد من الجماهير لن تدرج ضمن الألعاب في ذلك العام.
يأتي القرار بعد سلسلة من القضايا المتعلقة بالتمويل والحوكمة بين اللجنة الأولمبية الدولية والرابطة الدولية للملاكمة (IBA).
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وسحبت اللجنة الأولمبية الدولية اعترافها بالاتحاد الدولي للملاكمة كهيئة حاكمة عالمية في عام 2023، وبالنسبة للألعاب الأولمبية لعام 2024، جردت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحاد الدولي للملاكمة من إدارة بطولة الملاكمة واعترضت على قرارهم بمنح الفائزين جوائز مالية.
وبالتالي ستغيب الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، عن منافسات دورة الألعاب الأولمبية القادمة "لوس أنجلوس 2028"، رغم نجاحها في التتويج بذهبية الملاكمة في أولمبياد باريس. (روسيا اليوم)
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