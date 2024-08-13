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رياضة

تقارير تكشف: مانشستر سيتي مهدد بالهبوط من البريميرليغ

Lebanon 24
13-08-2024 | 10:30
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كشفت تقارير صحفية إنكليزية، الثلاثاء، عن إمكانية هبوط نادي مانشستر سيتي من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ" بسبب اللعب المالي النظيف.
 
 
ويستعد مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للفريق، وحامل لقب بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز "بريميرليغ" للموسم الكروي الجديد.
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ويبدأ الموسم الكروي الجديد في البطولة الإنكليزية، الجمعة القادم، وينتهي في 25 أيار لعام 2025.

وقالت تقارير صحفية إنكليزية، أن السيتي يواجه خطر الهبوط من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز إذا ثبتت التهم الموجهة إليه مؤخرا.

وأضافت التقارير الإنكليزية، أن الانتهاكات تشمل القواعد المزعومة وهي عدم تقديم معلومات مالية دقيقة لمدة 9 مواسم منفصلة، وعدم تقديم تفاصيل كاملة عن أجر المدير الفني السابق روبرتو مانشيني، وعدم تقديم تفاصيل كاملة عن مكافآت اللاعبين.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي ضد تشيلسي الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز. (روسيا اليوم) 

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