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رياضة
إنجاز جديد لنادي الغرافة
Lebanon 24
13-08-2024
|
14:29
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بلغ نادي الغرافة القطري مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوزه الثلاثاء على نادي شباب الأهلي الإماراتي بهدف دو مقابل في الدور التمهيدي الثاني.
وسجل التونسي فرجاني ساسي الهدف الوحيد في الدقيقة 50 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد البيت المونديالي في مدينة الخور.
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وسيكمل شباب الأهلي مشواره القاري في مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا الثاني، رغم خسارته أمام الغرافة. (بي إن سبورتس)
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