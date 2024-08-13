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رياضة

قبل السوبر الأوروبي.. ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة

Lebanon 24
13-08-2024 | 23:00
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تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، ضربة موجعة، مساء اليوم الثلاثاء، قبل خوض مواجهة أتالانتا غدا الأربعاء، بكأس السوبر الأوروبي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تشواميني تدخل بعنف على كامافينغا وسقط الأخير وصرخ  في أرض الملعب الوطني بوارسو.
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وأضافت الصحيفة: "توقف التدريب على الفور، وذهب الجهاز الطبي لعلاج كامافينغا، ولم يستطع استكمال المران، وذهب إلى غرفة تبديل الملابس وهو في حالة غضب كبيرة، حيث خلع قميصه وألقاه على الأرض". (كوورة)
 
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