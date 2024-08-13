27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
20
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قبل السوبر الأوروبي.. ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة
Lebanon 24
13-08-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، ضربة موجعة، مساء اليوم الثلاثاء، قبل خوض مواجهة أتالانتا غدا الأربعاء، بكأس السوبر الأوروبي.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تشواميني تدخل بعنف على كامافينغا وسقط الأخير وصرخ في أرض الملعب الوطني بوارسو.
Advertisement
وأضافت الصحيفة: "توقف التدريب على الفور، وذهب الجهاز الطبي لعلاج كامافينغا، ولم يستطع استكمال المران، وذهب إلى غرفة تبديل الملابس وهو في حالة غضب كبيرة، حيث خلع قميصه وألقاه على الأرض". (كوورة)
Advertisement
الأكثر قراءة
"ناصيف كيف راضي؟".. دانييلا رحمة تنشر صورها بالمايوه والجمهور يُهاجمها (صور)
Lebanon 24
"ناصيف كيف راضي؟".. دانييلا رحمة تنشر صورها بالمايوه والجمهور يُهاجمها (صور)
02:46 | 2024-08-13
13/08/2024 02:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها مع شاب داخل سيارة.. الممثلة السورية الشهيرة تستفز الجمهور بإطلالة جريئة! (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها مع شاب داخل سيارة.. الممثلة السورية الشهيرة تستفز الجمهور بإطلالة جريئة! (صور)
04:42 | 2024-08-13
13/08/2024 04:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة خطيرة.. العثور على 5 جثث في كفرشيما وهذا ما كُشف
Lebanon 24
جريمة خطيرة.. العثور على 5 جثث في كفرشيما وهذا ما كُشف
13:54 | 2024-08-13
13/08/2024 01:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت قبل شهرين.. الممثلة اللبنانية الشهيرة بـ "لوك جديد" شاهدوا كيف أصبحت (صور)
Lebanon 24
تزوجت قبل شهرين.. الممثلة اللبنانية الشهيرة بـ "لوك جديد" شاهدوا كيف أصبحت (صور)
02:16 | 2024-08-13
13/08/2024 02:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي "المفاجأة" التي تحدّث عنها نصرالله؟ 3 سيناريوهات "تؤذي إسرائيل"
Lebanon 24
ما هي "المفاجأة" التي تحدّث عنها نصرالله؟ 3 سيناريوهات "تؤذي إسرائيل"
05:00 | 2024-08-13
13/08/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:29 | 2024-08-13
إنجاز جديد لنادي الغرافة
12:15 | 2024-08-13
لائحة أفضل لاعب في إنكلترا.. من ستضم؟
10:30 | 2024-08-13
تقارير تكشف: مانشستر سيتي مهدد بالهبوط من البريميرليغ
07:30 | 2024-08-13
لماذا ستغيب الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عن أولمبياد لوس أنجلوس 2028؟!
04:30 | 2024-08-13
"قنبلة رياضية": فينيسيوس يتلّقى عرضًا يفوق الخيال من السعودية.. فهل يترك "الريال"؟
03:59 | 2024-08-13
بالفيديو: استقبال فريق دراجات إسرائيلي بالأعلام الفلسطينية
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
14/08/2024 06:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
14/08/2024 06:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
14/08/2024 06:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24