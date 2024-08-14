لاعب دولي سابق يعترف: ميسي سرقني!

روى الدولي النيجيري السابق جون أوبي ميكيل، كواليس الحوار الذي دار بينه وبين الأسطورة ليونيل ميسي، بعد فوز قائد منتخب الأرجنتين بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب عام 2005.

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وقال جون أوبي ميكيل في تصريحات نقلتها شبكة "Talk sport" الإنكليزية: "كنت غاضبا من ميسي بسبب تفوقه علي في جائزة أفضل لاعب في كأس العالم تحت 20 عاما".



وأضاف: "عندما خسرنا أمام الأرجنتين في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، فاز ميسي بالكرة الذهبية في المونديال وفزت بالكرة الفضية".



وتابع الدولي النيجيري السابق: "في نهاية التتويج، قلت له لقد سرقت الكرة الذهبية مني، لقد استحقيتها، كنت أفضل منك".



وواصل لاعب فريق تشيلسي السابق: "ابتسم ميسي وقال لي، ليس لي أي علاقة بالأمر، اللجنة هي التي تختار. وعندما خرجنا ووجدته مرة أخرى بالقرب من غرفة تبديل الملابس. قال لي خذ الكرة الذهبية وأعطني الكرة الفضية إذا كنت تريد".



وختم جون أوبي ميكيل تصريحاته: "قلت له لا أستطيع، أنت تستحقها. كنت غاضبا فقط، شكرا لك".



ويعتبر ميسي الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم سواء بالألقاب الجماعية (45 بطولة) أو الجوائز الفردية (52 جائزة فردية). (روسيا اليوم)