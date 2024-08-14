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رياضة

​​​​​​​إنتر ميلان يقدم عرضا رسميا إلى برشلونة.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
14-08-2024 | 07:59
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أفاد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، بأن إنتر ميلان تقدم بعرض رسمي من أجل ضم مدافع من برشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري.

ولم يتعاقد برشلونة سوى مع داني أولمو هذا الصيف، ويحتاج حاليًا لبيع لاعبين آخرين من أجل عقد صفقات جديدة.
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وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فقد قدم إنتر ميلان عرضًا لبرشلونة، من أجل ضم مدافعه السنغالي الشاب ميكا فاي.
 
وأضاف التقرير أن إنتر عرض على برشلونة 15 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات فاي.

وأشار إلى أن فاي لم يدخل ضمن حسابات المدرب الألماني هانز فليك، كما أنه غير مؤهل لشغل مركز الظهير الأيسر. (كووورة) 
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