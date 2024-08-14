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رياضة

فتح تحقيق في شكوى إيمان خليفة في قضية "التحرش الإلكتروني"

Lebanon 24
14-08-2024 | 08:27
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أعلنت النيابة العامة في باريس عن فتح تحقيق إثر شكوى تقدمت بها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بتهمة التحرش الإلكتروني الجسيم، وفق ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وكانت خليف الفائزة بالميدالية الذهبية لوزن 66 كلغ في أولمبياد باريس ضحية جدل بشأن هويتها الجنسية. (سكاي نيوز)
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