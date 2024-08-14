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أعلن ريال مدريد بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، عن طبيعة إصابة نجمه الفرنسي إدواردو كامافينجا قبل ساعات من مباراة أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء.ووصفت تقارير صحفية إصابة كامافينجا بـ"المرعبة"، بعد أن جاءت إثر تدخل قوي من مواطنه أوريلين تشواميني، خلال المران الأخير للريال، مساء أمس الثلاثاء.ونقل الصحفيون المتواجدون بوارسو أن كامافينجا سقط وظل يصرخ بصوت عال، ولم يستطع استكمال المران، وذهب إلى غرفة تبديل الملابس وهو في حالة غضب كبيرة، حيث خلع قميصه وألقاه أرضا.وذكر ريال مدريد، في بيان عبر "موقعه الرسمي"، "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا كامافينجا، تم تشخيص إصابته بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي في ركبته اليسرى، في انتظار تطور الحالة".ولم يكشف ريال مدريد في بيانه مدة الغياب المتوقعة للاعب. (كووورة)